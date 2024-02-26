В Севастополе раздаются громкие взрывы: оккупанты говорят об "учениях"

К десятой годовщине оккупации украинского полуострова Крым в центре Севастополя прогремели громкие взрывы. В то же время пропагандисты заявляют, что это якобы из-за учений российских военных.

В Севастополе прогремели громкие взрывы в центре города и возле Казачьей бухты. Об этом сообщают местные жители.

Смотрите также На Николаевщине восстановлены все разрушенные мосты

Российские захватчики сообщают об "учениях"

Утром 26 февраля местные телеграм-каналы Севастополя сообщили, что в городе прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, громкие звуки слышали в центре города, а также возле Казачьей бухты.

Ранее сообщалось, что Казачья бухта расположена рядом со стоянкой боевых кораблей в Севастопольской бухте. Предварительно, запасы топлива в Казачьей бухте предназначены для боевых кораблей.

По словам местных, громкие звуки были похожи на взрывы или артиллерийские выстрелы. В то же время слышна также стрельба из автоматического стрелкового оружия, возможно, пулеметов.

В то же время оккупационный губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале уверяет, что взрывы в центре Севастополя якобы вызваны учениями российских военных.

Говорится, что это тренировки Черноморского флота России с противоподводно-диверсионным обеспечением.

Громкие звуки в центре города – это флот проводит тренировки по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов,

– заявил Развожаев.

По его словам, тренировка продлится ориентировочно до 13:00. В частности, он отметил, что в городе пока якобы "все спокойно".

Ранее мощные взрывы прогремели в Джанкое и Евпатории в Крыму