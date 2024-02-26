В Севастополе раздаются громкие взрывы: оккупанты говорят об "учениях"
К десятой годовщине оккупации украинского полуострова Крым в центре Севастополя прогремели громкие взрывы. В то же время пропагандисты заявляют, что это якобы из-за учений российских военных.
В Севастополе прогремели громкие взрывы в центре города и возле Казачьей бухты. Об этом сообщают местные жители.
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Российские захватчики сообщают об "учениях"
Утром 26 февраля местные телеграм-каналы Севастополя сообщили, что в городе прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, громкие звуки слышали в центре города, а также возле Казачьей бухты.
Ранее сообщалось, что Казачья бухта расположена рядом со стоянкой боевых кораблей в Севастопольской бухте. Предварительно, запасы топлива в Казачьей бухте предназначены для боевых кораблей.
По словам местных, громкие звуки были похожи на взрывы или артиллерийские выстрелы. В то же время слышна также стрельба из автоматического стрелкового оружия, возможно, пулеметов.
В то же время оккупационный губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале уверяет, что взрывы в центре Севастополя якобы вызваны учениями российских военных.
Говорится, что это тренировки Черноморского флота России с противоподводно-диверсионным обеспечением.
Громкие звуки в центре города – это флот проводит тренировки по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов,
– заявил Развожаев.
По его словам, тренировка продлится ориентировочно до 13:00. В частности, он отметил, что в городе пока якобы "все спокойно".
Ранее мощные взрывы прогремели в Джанкое и Евпатории в Крыму
- Вечером 25 февраля во временно оккупированном Крыму было неспокойно. Очевидцы сообщали о взрывах на полуострове. Тогда в Крыму объявили воздушную тревогу. Звучали сирены.
- Позже оккупационные власти Крыма снова прибегли к возражениям и оправданиям. Там настаивали, что взрывы прогремели из-за использования военными табельных средств маскировки.
- Зато активисты движения сопротивления "Атеш" выразили надежду, что в Джанкое был прилет.
- Впоследствии стало известно, что взрывы также прозвучали и на территории временно оккупированной Евпатории. В частности, об этом сообщают крымские телеграм-каналы. Они утверждают, что это, мол, связано с работой российской ПВО.
- Напомним, что 14 февраля во временно оккупированном Крыму также прозвучали взрывы. Тогда почти сразу появилась информация о том, что мог затонуть корабль. Впоследствии она подтвердилась. ВСУ потопили "Цезаря Куникова". Он пополнил "подводный флот" России.