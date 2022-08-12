Forbes подсчитал, сколько стоили уничтоженные российские самолеты на аэродроме "Саки" в Крыму

На аэродроме вблизи Новофедоровки, что во временно оккупированном Крыму, 9 августа прогремела серия взрывов. По разным данным, было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиации.

Хотя точного количества и классификации потерь техники россиян в результате "хлопка" на аэродроме "Саки" нет, украинское издание Forbes попыталось подсчитать, сколько примерно оккупантам стоило "нарушение требований пожарной безопасности".

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Какие потери россия могла понести 9 августа вблизи Новофедоровки

На аэродроме "Саки", близ Евпатории, базируется 43 отдельный морской штурмовой авиаполк черноморского флота россии. В частности, именно оттуда оккупанты наносили удары по южным регионам Украины после начала полномасштабного вторжения.

Всего за несколько часов до взрывов спутниковые снимки аэродрома 9 августа опубликовала американская Planet Labs. На них можно видеть, что тогда на аэродроме в целом располагалось более 20 самолетов.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что там были преимущественно российские истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР, один тяжелый Ил-76 и несколько вертолетов.

Опираясь на разные источники, Forbes подсчитал, что перед взрывами на аэродроме у Новофедоровки в целом находилось российская авиатехника общей стоимостью около 650 – 850 миллионов долларов.

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Вероятная стоимость уничтоженной в Крыму российской авиации

На снимках, обнародованных уже после взрывов, видно значительное количество уничтоженной и поврежденной авиационной техники, а также разрушение складских построек. При этом в России 9 августа заявляли, что самолеты не получили никаких повреждений.

Чтобы подытожить вероятные общие потери оккупантов в Крыму, Forbes оценил приблизительную стоимость российских самолетов разных типов. В некоторых случаях реальная цена отдельных единиц может значительно отличаться.

Су-30СМ – 50 миллионов долларов;

Су-24МР – 6 миллионов долларов;

Ил-76 – 86 миллионов долларов.

Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении от 10 августа рассказал, что россия потеряла вблизи Новофедоровки в общей сложности 9 своих самолетов. Такое же количество озвучили журналисты-расследователи "Схем". Однако какие именно самолеты были уничтожены – неизвестно.

Если предположить, что все 9 единиц были Су-24МР, то общие потери оккупантов в Крыму 9 августа составляют 55 миллионов долларов. Если же все они были дороже Су-30СМ, то Россия потеряла 450 миллионов долларов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) и издание The New York Times писали, что на аэродроме сгорели по меньшей мере восемь российских самолетов "на десятки миллионов долларов", однако типы уничтоженной авиации опять же не упоминаются.

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Между тем, проект UA Weapons Tracker подсчитал, что на аэродроме "Саки" россияне потеряли по меньшей мере 11 самолетов, из них – 5 истребителей Су-30СМ и 6 ударно-разведывательных Су-24МР. Если следовать этой версии, то "хлопок" вблизи Новофедоровки стоил стране-агрессору около 300 миллионов долларов.

При этом международное разведывательное сообщество InformNapalm утверждает, что на обнародованных спутниковых снимках не видно всех последствий взрывов. По данным их источников с временно оккупированного полуострова, на аэродроме в Крыму 9 августа россия потеряла:

8 единиц Су-27;

4 единицы Су-30СМ;

5 единиц Су-24;

6 Ми-8;

1 Ил-20.

В таком случае, общая сумма потерь авиационной техники страны-агрессора может достигать около 380 миллионов долларов.

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