Очень мощно "ослепили" Черноморский флот, – политтехнолог об успешной работе в Крыму

23 марта Силы обороны Украины мощно ударили по военным объектам оккупантов в Крыму. Это был чрезвычайно "урожайный" вечер.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что это был один из самых результативных ударов по военным объектам оккупантов в Крыму за все время полномасштабной войны.

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"Ослепили" Черноморский флот

Как отметил Тизенгаузен, Украина уже выбила действительно значительное количество больших десантных кораблей Черноморского флота. Россияне уже давно использовали их как транспортные суда.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил , что по состоянию на начало полномасштабной войны Россия имела 13 единиц больших десантных кораблей в Черном море. Если подтвердится информация о существенных поражениях "Ямала" и "Азова", то их останется всего 3.

Также хорошо, что удалось ударить по узлу связи оккупантов. Это – чрезвычайно важный для них объект.

Фактически мы очень мощно "ослепили" Черноморский флот. Узел связи напичкан преимущественно зарубежным оборудованием. И туда попало прямо внутрь,

– сказал Тизенгаузен.

Если еще и удалось поразить разведывательный корабль "Иван Хурс", то это вообще прекрасно. Это судно в определенном смысле уникальное. Оно способно управлять всем Черноморским флотом.

Такой действительно "урожайный день". Обратите внимание. Все дома остались на месте. Поражены только военные объекты. Очень хирургическая и ювелирная работа,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Взрывы в Крыму: коротко