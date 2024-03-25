Очень мощно "ослепили" Черноморский флот, – политтехнолог об успешной работе в Крыму
23 марта Силы обороны Украины мощно ударили по военным объектам оккупантов в Крыму. Это был чрезвычайно "урожайный" вечер.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что это был один из самых результативных ударов по военным объектам оккупантов в Крыму за все время полномасштабной войны.
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"Ослепили" Черноморский флот
Как отметил Тизенгаузен, Украина уже выбила действительно значительное количество больших десантных кораблей Черноморского флота. Россияне уже давно использовали их как транспортные суда.Обратите внимание! Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что по состоянию на начало полномасштабной войны Россия имела 13 единиц больших десантных кораблей в Черном море. Если подтвердится информация о существенных поражениях "Ямала" и "Азова", то их останется всего 3.
Также хорошо, что удалось ударить по узлу связи оккупантов. Это – чрезвычайно важный для них объект.
Фактически мы очень мощно "ослепили" Черноморский флот. Узел связи напичкан преимущественно зарубежным оборудованием. И туда попало прямо внутрь,
– сказал Тизенгаузен.
Если еще и удалось поразить разведывательный корабль "Иван Хурс", то это вообще прекрасно. Это судно в определенном смысле уникальное. Оно способно управлять всем Черноморским флотом.
Такой действительно "урожайный день". Обратите внимание. Все дома остались на месте. Поражены только военные объекты. Очень хирургическая и ювелирная работа,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Взрывы в Крыму: коротко
- Вечером 23 марта украинские силы ударили по военным объектам оккупантов в Крыму. В частности прилетело на 13-й судоремонтный завод, где находились БДК "Ямал" и "Азов".
- Также зафиксировали прилет по узлу связи Черноморского флота. В сети уже опубликовали спутниковые снимки последствий удара.
- Были данные, что в результате удара удалось повредить и "Иван Хурс". Но эту информацию еще нужно верифицировать.