Крым был под мощной атакой: в Севастополе раздавались взрывы, оккупанты опять "сбивали" ракеты
Во временно оккупированном Крыму вечером, 15 мая, достаточно громко. Так, в Севастополе сообщают о по меньшей мере 4 мощных взрывах.
Накануне местные мониторинговые каналы сообщали о воздушных целях в направлении временно оккупированного полуострова. По данным пропагандистских СМИ, там громко, передает 24 Канал.
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В Крыму взрывы раздаются в сразу нескольких городах
Телеграм-каналы сообщали по меньшей мере 12 ракетах в направлении полуострова, в результате чего даже закрыли Крымский мост. Уже в 22:49 первый взрыв раздался в Севастополе, через несколько минут прогремели повторные.
Оккупанты уже успели заявить, что продолжается работа российского "пе-ве-о". В то же время громкий взрыв слышали и в Джанкой. Без сюрпризов не осталось и в Евпатории, по данным телеграм-канала "Крымский ветер", об этом сообщают местные жители.
Согласно обнародованной украинскими мониторинговыми каналам информации, раздаются взрывы и в Симферополе, а именно – у аэродрома "Гвардейское".
В Симферополе слышали громкие взрывы: смотрите видео
В частности, по меньшей мере, 6 взрывов слышали в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.
В Крыму этой ночью громко: смотрите видео
Вражеские мониторинговые каналы анонсируют вторую волну ракет в направлении временно оккупированного полуострова.
В то же время отметим, что члены партизанского движения "Атеш" сообщают об успешных прилетах в Крыму. По их другим данным, известно о нескольких военных объектах. Детали пообещали обнародовать со временем.
Обновление по состоянию на 02:00. Российское минобороны сообщило о "применении американских оперативно-тактических ракет ATACMS" по объектам во временно оккупированном Крыму. И, мол, ПВО аж 5 оперативно-тактических ракет уничтожило. Сколько попали – почему-то не сообщили.Важно! Оперативную информацию о последних событиях вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!
Накануне были взрывы в Бельбеке: коротко
- В ночь на 15 мая во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Оккупанты жаловались на удары ATACMS по аэродрому Бельбек.
- Взрывы раздавались незадолго до двух часов ночи. Впоследствии на аэродроме образовалось три очага очагов на месте взлетной полосы и стоянки самолетов.
- По данным СМИ, в Бельбеке расположен 38 истребительный авиационный полк оккупантов. К примеру, согласно спутниковым снимкам 31 марта там было размещено 24 самолета и 6 вертолетов.