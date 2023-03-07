Дальше будет много интересного, – военный ВСУ о "хлопке" в Крыму

Во временно оккупированном Россией Крыму участились случаи "хлопка". В последнее время взрывы и пожары на полуострове стали обычным явлением.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, крымский активист Василий Самойлов. По его словам, утром 7 марта раздались взрывы вблизи военного аэродрома Бельбек.

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Самойлов отметил, что кремлевские шестерки и их крымские приспешники в очередной раз не согласовали между собой методички.

Россияне потеряли контроль над ситуацией в Бельбеке

Как только раздались взрывы и местные жители начали об этом писать в чатах, пропагандисты начали успокаивать население. Мол, ничего не произошло, все спокойно.

Однако, по словам активиста, позже в одних российских пабликах сообщили, что это были учения. А в других – начали писать, что просто "самолет перешел на сверхзвук".

"Конкретно 7 марта в Бельбеке у россиян ситуация полностью вышла из-под контроля", – подчеркнул Самойлов.

Василий Самойлов рассказал о взрывах в Крыму: смотрите видео

Весь "хлопок" в Крыму – часть одного плана

Военный ВСУ рассказал, что на полуострове часто замечают беспилотники. Он отметил, что за этим стоит большая работа. Однако пока многие детали раскрывать нельзя.

Когда россияне говорят, что у них вроде бы все под контролем, это далеко не так. Более того, даже в тех ситуациях, когда они думают, что у них действительно все под контролем, на самом деле все – под контролем Украины,

– подчеркнул Самойлов.

Он добавил, что все, что связано с "хлопком" в Крыму – это часть одного плана.

"Далее будет много всего очень интересного", – сказал активист.

Россияне восстанавливают "казачьи дружины" в Крыму

Тем временем российские оккупанты на полуострове вводят аналог территориальной обороны. Как сообщил Самойлов, еще в 2014 году в Крыму создали так называемое "казачество".

Туда брали всяческих алкоголиков, наркоманов и маргиналов. На них одевали папахи, и они вместе с российскими полицейскими патрулировали улицы. Впоследствии на время их убрали, чтобы они не "мозолили" глаза отдыхающим,

– рассказал крымский активист.

Сейчас в Симферополе снова хотят возобновить так называемые "казачьи дружины". Однако, как отметил Самойлов, кого будут искать на улицах "эти болваны в непонятных шапках", до конца неясно.

Оккупанты роют окопы на побережье Черного моря

Российские оккупанты паникуют из-за того, что Украина может вернуть Крым, и панически готовятся к "обороне" полуострова. Россияне роют окопы на пляжах в Сакском и Черноморском районах Крыма, в частности, возле городов Евпатория и Саки.

Как сообщил Самойлов, суммарная протяженность линии окопов на побережье составляет более 200 километров.

Такое впечатление, что россияне только сейчас делают вывод из Крымской войны, которая была почти 300 лет назад. Тогда войска союзников высаживались именно у Сак и Евпатории,

– иронически отметил активист.

Он объяснил, что в реалиях современной войны Черноморское побережье не совсем подходит для высадки десанта.

Захватчики укрепляют оборону на севере Крыма

Кроме того, российские захватчики развернули активную деятельность на севере Крыма. В районе Красноперекопска, Армянска и Джанкоя россияне не только роют окопы, но и строят серьезные бетонные сооружения.

Также вокруг окопов в Сакском районе есть такие места, где дорога к пляжу перекрыта, а вдоль нее стоят таблички с надписью "Осторожно, мины!",

– сообщил военный ВСУ.

По словам Самойлова, доподлинно неизвестно, действительно ли оккупанты что-то заминировали, или нет. Активист подчеркнул, что в целом такая подготовка россиян к "обороне" Крыма играет в пользу Украины. Ведь захватчики тратят на это огромные суммы из своего бюджета.

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