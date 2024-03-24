"Крым - наш": командующий Воздушных сил прокомментировал атаку по оккупированному полуострову
24 марта 2024, 00:08Читати новину українською
Источник:Николай Олещук
Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук без лишних слов прокомментировал "тревожную" ситуацию на полуострове.
Олещук напомнил, кому на самом деле принадлежит Крым и выразил благодарность летчикам и морякам за успешную боевую работу.
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Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым – наш! Вместе – к победе!
– написал он.
Взрывы в Крыму: что известно
- 23 марта в пол 10 вечера во временно оккупированном Крыму объявили воздушную тревогу, также сирены включили в воинских частях врага. Тогда же россияне заявили о работе ПВО.
- По сообщениям мониторинговых каналов, взрывы раздаются в районе аэродрома Бельбек, в поселке Черноморское, в районе Казачьей бухты – туда отправили 3 машины "скорой". Также "беспокойно" в районе Фиолент, в Нижнегорском районе и в Инкермане. Стоит отметить, что именно в Казачьей бухте располагается 810 бригада морской пехоты России и на ее объектах есть "прилеты".
- Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев призвал людей соблюдать меры безопасности. Он также заявил, что, по предварительным данным, сбиты несколько воздушных целей.