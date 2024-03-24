"Крым - наш": командующий Воздушных сил прокомментировал атаку по оккупированному полуострову

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук без лишних слов прокомментировал "тревожную" ситуацию на полуострове.

Олещук напомнил, кому на самом деле принадлежит Крым и выразил благодарность летчикам и морякам за успешную боевую работу.

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Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым – наш! Вместе – к победе!

– написал он.

Взрывы в Крыму: что известно