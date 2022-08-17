У артиллеристов россии на Юге не будет боеприпасов, – военный эксперт о последствиях "хлопка"

Произошедшие в Джанкойском районе Крыма взрывы будут иметь определенные последствия для оккупантов. Теперь у их артиллеристов станет значительно меньше боеприпасов.

Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, плотность обстрелов со стороны россиян станет гораздо меньше.

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Какие последствия из-за "хлопка" вблизи Джанкоя

Нарожный отметил, что в поселках Майское и Азовское Джанкойского района взорвался артиллерийский склад. Судя по попавшим в интернет фото и видео, там лежали ящики с боеприпасами к "Градам".

Теперь у артиллеристов, которые сейчас стреляют по нашим позициям на Юге, не будет боеприпасов,

– сказал военный эксперт.

То есть, заметил он, боеприпасов у российских оккупантов стало гораздо меньше. В результате также снизится плотность обстрелов.

Что это нам даст

Нарожный отметил, что у российских военных будет значительно меньше ресурсов, в частности, для обороны в Мелитополе и Херсоне.

Это позволит нашей артиллерии вести контрбатарейную борьбу, смещать подразделения как артиллерийские, так и пехотные подразделения на Юге,

– заявил он.

Поэтому, добавил военный эксперт, Вооруженные Силы Украины не спеша продолжат наступление. Ведь у украинских военных, в отличие от россиян, есть несколько меньшие ресурсы. К тому же мы бережем жизнь наших солдат.

Что известно о взрывах вблизи Джанкоя

Утром 16 августа в Джанкое в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Вскоре стало известно о детонации боеприпасов.

В России подтвердили, что в селе Майское в Крыму произошла детонация боеприпасов. После этого началась эвакуация местных жителей.

российские оккупанты планировали перебрасывать с Майского ракетные комплексы в южные регионы Украины. Речь идет о временно оккупированных территориях.

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