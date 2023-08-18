Их мосты постоянно "устают", - Федоров объяснил, по какому маршруту враг ездит в Россию

Уже традиционный "хлопок" по мостам на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, полностью изменил логистику врага. Оккупанты нашли новый маршрут в Россию, на котором даже не проверяют автомобили.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров объяснил 24 Каналу, как россияне пользуются коридором через континентальную Украину. Кроме логистики также изменили направление эвакуации населения. После последних событий россияне меньше курсируют через Крымский мост.

Смотрите также "Сиди спокойно и не рыпайся": в Мелитополе вооруженные россияне пристают к несовершеннолетним

Их мосты постоянно "устают". И на Джанкое, и на Арабатской стрелке, и конечно на Керченском мосту постоянные пробки,

– заметил мэр Мелитополя.

Оккупанты сменили маршрут

Около 90% всей российской логистики по временно оккупированному Крыму в континентальную Россию планируют через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Новоазовск.

Однако вышеупомянутый маршрут враг не считает безопасным. Даже оккупанты раздают водителям памятки "как быстро и без остановок проехать 300 километров".

"Они даже не надеются, что это безопасный маршрут. После того как регулярно начали "уставать" мосты - им нужно обеспечить сверхбольшую логистику, поэтому они начали снимать блокпосты и без оглядки пропускать транзитные автомобили", - добавил Федоров.

Федоров рассказал об очередном "хлопке": смотрите видео

Противник понимает, что пробки плохо повлияют на кремлевские власти, поэтому пропускают автомобили как можно скорее.

Также изменилось направление эвакуации населения. Если раньше эвакуировались через временно оккупированный Крым, то сейчас – через Мариуполь в Россию, дальше в ЕС или же люди проходят пешком на территорию Украины через пропускной пункт Колотиловка на границе с Сумской областью.

Логистика врага полностью изменилась, но еще не полностью сломалась. Ждем,

– резюмировал Иван Федоров.

Последние новости из Мелитополя