Способны накрывать весь Крым: ВСУ уничтожают очень важные для россиян средства

Россияне заявляли, что вечером 30 июня украинские истребители атаковали Крым ракетами Storm Shadow. Теперь ВСУ уже фактически могут накрывать весь полуостров и акваторию Черного моря.

Об этом 24 Каналу сказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, подчеркнув, что такие атаки на Крым приводят к нейтрализации средств, которыми россияне бьют по нашим войскам.

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Чем важны удары по Крыму

Маломуж отметил, что ракеты Storm Shadow являются очень эффективными средствами, которые уничтожают высокоточные виды вооружения. Например, речь идет о поражении ЗРК С-400 и системы "Панцирь-С", а также удары по аэродромам на территории Крыма.

По его словам, это фактически уничтожение стратегических возможностей врага в Крыму не только по защите полуострова, но и нанесении ударов по нашим прифронтовым зонам и другим территориям, где находятся гражданские объекты.

То есть это нейтрализация средств, которые уже стационарно размещены для нанесения ударов по нашим войскам, например, по Херсонской, Одесской областях,

– сказал генерал армии.

Он отметил, что крайний вариант позволил нам уничтожить пусковые установки ЗРК С-400, нейтрализовать удары авиации и логистические пути на территории Крыма.

Маломуж отметил, что наши возможности расширяются и теперь мы уже фактически накрываем весь Крым и акваторию Черного моря в целом.

Стоит добавить, что утром 1 июля неспокойно было в российском Ижевске. В результате атаки БПЛА пострадало одно из предприятий города.