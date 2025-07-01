Способны накрывать весь Крым: ВСУ уничтожают очень важные для россиян средства
- Вечером 30 июня в Крыму было неспокойно, россияне заявляли об атаке ракетами Storm Shadow.
- Такие удары очень важны, ведь уничтожают стратегические возможности россиян не только по защите Крымского полуострова.
Россияне заявляли, что вечером 30 июня украинские истребители атаковали Крым ракетами Storm Shadow. Теперь ВСУ уже фактически могут накрывать весь полуостров и акваторию Черного моря.
Об этом 24 Каналу сказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, подчеркнув, что такие атаки на Крым приводят к нейтрализации средств, которыми россияне бьют по нашим войскам.
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Чем важны удары по Крыму
Маломуж отметил, что ракеты Storm Shadow являются очень эффективными средствами, которые уничтожают высокоточные виды вооружения. Например, речь идет о поражении ЗРК С-400 и системы "Панцирь-С", а также удары по аэродромам на территории Крыма.
По его словам, это фактически уничтожение стратегических возможностей врага в Крыму не только по защите полуострова, но и нанесении ударов по нашим прифронтовым зонам и другим территориям, где находятся гражданские объекты.
То есть это нейтрализация средств, которые уже стационарно размещены для нанесения ударов по нашим войскам, например, по Херсонской, Одесской областях,
– сказал генерал армии.
Он отметил, что крайний вариант позволил нам уничтожить пусковые установки ЗРК С-400, нейтрализовать удары авиации и логистические пути на территории Крыма.
Маломуж отметил, что наши возможности расширяются и теперь мы уже фактически накрываем весь Крым и акваторию Черного моря в целом.
Стоит добавить, что утром 1 июля неспокойно было в российском Ижевске. В результате атаки БПЛА пострадало одно из предприятий города.