Россияне снова скулят о "массированной атаке БПЛА": в Курчатове слышали взрывы

Россияне жалуются, что в ночь на 12 октября их страна снова находится под "массированной атакой вражеских беспилотников". В Курчатове, что в Курской области, уже было шумно.

Там также могла работать ПВО. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россияне жалуются, что их массированно атакуют беспилотники

Российские "мониторы" сообщали еще о движении "вражеских беспилотников" в 22:03 по киевскому времени. Тогда оккупанты писали, что летательные аппараты "самолетного типа" якобы движутся через Таманский полуостров в Краснодарский край.

Впоследствии россияне также писали и о "заходе" неизвестных беспилотников в Курскую область. "Мониторы" писали, что средства ПВО "находятся в состоянии готовности для отражения атаки БпЛА". Уже в 22:42 россияне писали о "сбитии вражеских дронов" в Курской области.

В целом в течение нескольких следующих часов оккупанты отмечали "работу ПВО" по неизвестным беспилотникам. Наиболее "уязвимыми" регионами оставались в течение этого времени Курская область и Краснодарский край.

Около 01:00 в Курчатове, что в Курской области услышали взрывы. На видео, которое распространили в местных телеграм-каналах видно, что бахнуло действительно что-то мощное, хотя местные уверены, что это "работала ПВО".

В Курчатове слышали взрыв: смотрите видео

Кроме того, дроны уже также фиксировали и на Кубани. Их видели возле Славянска, что в Краснодарском крае.

К слову, мощные взрывы ранее прогремели на аэродроме "Ханская" в российской Адыгее. Впоследствии стало известно, что аэропорт атаковали Силы обороны вместе с ГУР. На момент атаки там было почти 60 самолетов и вертолетов.