Местные телеграм-каналы написали, что "хлопок" прозвучал ориентировочно в 19:22 22 марта. Утром в этот же день у оккупантов тревожно и громко было во временно оккупированном Севастополе, пишет 24 Канал.

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Что известно о "хлопке" в Курске

Местные жители написали, что что-то бахнуло на северо-западе Курска. Камера домофона зафиксировала громкий звук, раздавшийся в городе.

В районе аэропорта тоже что-то хлопнуло,

– сообщили местные жители.

В Курске раздался взрыв: смотрите видео

Жители Курска начали сетовать и писать, что именно они слышали. Одна из пользовательниц сообщила, что ориентировочно в 18:30 было два взрыва. Однако другие начали сетовать, мол, якобы в городе тихо и никаких взрывов 22 марта не было. Также писали о взрывах по улице Маяковского, на Муриновке.



В российских телеграм-каналах рассказывают о взрывах в Курске / Скриншот

Местные власти Курска заявили, что якобы в городе спокойно. Мол, они ничего не слышали и не видели: "События в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы".

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