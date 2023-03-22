Местные телеграм-каналы написали, что "хлопок" прозвучал ориентировочно в 19:22 22 марта. Утром в этот же день у оккупантов тревожно и громко было во временно оккупированном Севастополе, пишет 24 Канал.
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Что известно о "хлопке" в Курске
Местные жители написали, что что-то бахнуло на северо-западе Курска. Камера домофона зафиксировала громкий звук, раздавшийся в городе.
В районе аэропорта тоже что-то хлопнуло,
– сообщили местные жители.
В Курске раздался взрыв: смотрите видео
Жители Курска начали сетовать и писать, что именно они слышали. Одна из пользовательниц сообщила, что ориентировочно в 18:30 было два взрыва. Однако другие начали сетовать, мол, якобы в городе тихо и никаких взрывов 22 марта не было. Также писали о взрывах по улице Маяковского, на Муриновке.
В российских телеграм-каналах рассказывают о взрывах в Курске / Скриншот
Местные власти Курска заявили, что якобы в городе спокойно. Мол, они ничего не слышали и не видели: "События в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы".
"Хлопок" в Крыму: последние новости
- Вечером 20 марта в Джанкое раздались взрывы на железной дороге. Украинская разведка сообщила, что взрывы в Джанкое уничтожили российские ракеты "Калибр НК" во время перевозки.
- Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что Джанкой является важным логистическим узлом для снабжения военной группировкой россиян в Крыму и Левобережье Днепра. "Калибры", которые были уничтожены после ударов беспилотников, транспортировались в открытых вагонах.
- На рассвете 22 марта взрывы прогремели на территории Севастополя в районе Южной бухты. Поэтому россияне закрыли переправу через бухту.