Місцеві телеграм-канали написали, що "бавовна" пролунала орієнтовно о 19:22 22 березня. Вранці в цей же день в окупантів тривожно та гучно було в тимчасово окупованому Севастополі, пише 24 Канал.

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Що відомо про "бавовну" в Курську

Місцеві мешканці написали, що щось бахнуло на північному заході Курська. Камера домофона зафіксувала голосний звук, що пролунав у місті.

У районі аеропорту теж щось грюкнуло,

– повідомили місцеві мешканці.

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Мешканці Курська почали бідкатись та писати, що саме вони чули. Одна з користувачок повідомила, що орієнтовно о 18:30 було два вибухи. Проте інші почали бідкатись, мовляв, нібито в місті тихо і ніяких вибухів 22 березня не було. Також писали про вибухи на вулиці Маяковського, на Муриновці.



У російських телеграм-каналах розповідають про вибухи в Курську / Скриншот

Місцева влада Курська заявила, що нібито в місті спокійно. Мовляв, вони нічого не чули та не бачили: "Події у небі та на землі над містом оперативними та спеціальними службами не зафіксовані".

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