В Луганске после "хлопков" загорелся один из заводов: перед этим там гулял зять Шойгу
Во временно оккупированном Луганске загорелось машиностроительное предприятие. Впоследствии стало известно, что в городе возле этого завода "гостил" блогер Алексей Столяров, также известный как зять министра обороны России Сергея Шойгу.
В пятницу, 12 мая, российские телеграм-каналы сообщили, что горит Машиностроительный завод в Луганске. Собственно, можно сказать, что зятю Шойгу очень повезло, ведь приехал он в город как раз во время удивительного природного явления – цветения "хлопка". Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите по теме "Это топ": пока россияне бились в панике, зять Шойгу отдыхал в элитном ресторане
Враг обвиняет ВСУ
Впоследствии так называемый бывший "посол" квазиреспублики на территории оккупированной Луганщины в России Родион Мельник подтвердил, что прилет произошел в районе предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100.
Блогер Алексей Столяров мог находиться в Луганске во время обстрела. Час назад (около 18:00 12 мая – 24 Канал) он выложил видео с центральной площади города – это место в нескольких километрах от точки удара,
– написали вражеские информационные помойки.
Также представитель псевдомилиции захваченной россиянами части Луганской области Андрей Марочко заявил, что удар был нанесен с помощью современных боеприпасов. Осмелился обвинить в этом инциденте полоумный Вооруженные Силы нашего государства.
Последствия "хлопка" на территории Луганска: смотрите видео с вражеских СМИОбратите внимание! По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал в результате этого цветения "хлопка".
Читайте также Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow
Другие подробности
- Как писали вражеские средства массовой информации, в Луганске прогремели по меньшей мере два взрыва вечером 12 мая. Произошло это около 100 километров от линии фронта.
- В то же время местные сообщали, что перед "хлопком" был слышен реактивный звук, похожий на полет ракеты.
- Впоследствии на это истерически отреагировал главный пропагандист России Владимир Соловьев, отметив, что в Луганске действительно "что-то произошло".