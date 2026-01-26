Укр Рус
26 января, 09:23
В оккупированном Луганске прогремели взрывы: над городом поднялся густой столб дыма

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • 26 января в оккупированном Луганске прогремели взрывы, после которых над городом поднялся густой столб дыма.
  • Взрывы поразили местную электроподстанцию, что повлекло пожар, но официальной информации о пострадавших или масштабах повреждений пока нет.

В понедельник, 26 января, во временно оккупированном Луганске жители слышали звуки взрывов. Впоследствии на местной подстанции вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают телеграмм-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Что известно об атаке на ТОТ Луганска?

Утром 26 января жители оккупированного Луганска сообщили о взрывах в городе. После этого над одним из районов поднялся густой черный столб дыма.

По предварительным данным, "добрые" дроны попали в местную электроподстанцию. В результате поражения на объекте вспыхнул пожар, о чем свидетельствуют видео и фото с места происшествия.

Официальной информации о поражении объекта, масштабы повреждений или наличие пострадавших пока не поступало.

Во временно оккупированном Луганске поднялся столб дыма: смотрите видео


В Луганске пылает местная подстанция / Фото Exilenova+

Какие российские объекты недавно поразили Силы обороны?

  • В ночь на 25 января в результате массированной атаки БпЛА в Белгороде, Таганроге и Перми произошли блэкауты. В то же время очевидцы утверждали, что возгорание может быть связано не с атакой, а бытовыми взрывами. Также зафиксировали повреждение трансформатора.

  • Вечером 24 января, после массированной атаки на Белгород, у жителей начались проблемы со светом и теплом. Местные паблики предполагали, что под удар могла попасть Белгородская ТЭЦ. Говорят, что большинство ракет "сбили". По словам жителей, возле одного из жилых домов города горят обломки сбитых ракет, а хозяйственная постройка вблизи – вспыхнула.

  • 23 января Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Пензанефтепродукт" и радиолокационную станцию "Подлет" в Крыму. Также были нанесены потери личному составу на ВОТ.