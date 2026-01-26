Про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.

Дивіться також Дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані: на місцевому НПЗ виникла пожежа

Що відомо про атаку на ТОТ Луганська?

Зранку 26 січня мешканці окупованого Луганська повідомили про вибухи у місті. Після цього над одним з районів піднявся густий чорний стовп диму.

За попередніми даними, "добрі" дрони влучили у місцеву електропідстанцію. Внаслідок ураження на об'єкті спалахнула пожежа, про що свідчать відео та фото з місця події.

Офіційної інформації про ураження об'єкта, масштаби пошкоджень чи наявність постраждалих наразі не надходило.

У тимчасово окупованому Луганську здійнявся стовп диму: дивіться відео



У Луганську палає місцева підстанція / Фото Exilenova+

Які російські об'єкти нещодавно уразили Сили оборони?