Об этом сообщают телеграмм-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Что известно об атаке на ТОТ Луганска?

Утром 26 января жители оккупированного Луганска сообщили о взрывах в городе. После этого над одним из районов поднялся густой черный столб дыма.

По предварительным данным, "добрые" дроны попали в местную электроподстанцию. В результате поражения на объекте вспыхнул пожар, о чем свидетельствуют видео и фото с места происшествия.

Официальной информации о поражении объекта, масштабы повреждений или наличие пострадавших пока не поступало.

Во временно оккупированном Луганске поднялся столб дыма: смотрите видео



В Луганске пылает местная подстанция / Фото Exilenova+

Какие российские объекты недавно поразили Силы обороны?