В оккупированных Луганске, Бердянске и Мариуполе раздались громкие взрывы: виднеется черный дым
Во временно оккупированных Луганске и Бердянске прогремели мощные взрывы утром 16 июля. В сети активно публикуют кадры с мест событий.
В Бердянске взрывы слышны в центре города и других микрорайонах. Также было громко в Мариуполе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
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Мощные взрывы в Бердянске, Луганске и Мариуполе
Так, с утра 16 июля громкие взрывы слышали во временно оккупированном Луганске. Что именно там произошло – пока неизвестно. Вся информация уточняется.
Российские пропагандисты уже пишут, что в Луганске работает ПВО. Слышна детонация.
По предварительным данным, прилет в Луганске пришелся по территории шахты "Мащинская" в поселке Юбилейный, где размещались оккупационные войска.
Взрыв в Луганске / фото из соцсетей
Черный дым в Луганске / фото из соцсетей
Что происходит в Луганске: смотрите видео
Также о звуках взрывов сообщают жители Бердянска. Их было слышно на горе, в центре города и других микрорайонах.
- "Громко, центр"
- "В небе видел ракета летела и взорвалась"
- "Над городом что-то сбили"
- "Громко и в Азовском было. Очень громко!"
- "Видел, как в небе что-то бахнуло и появился дым"
Отметим, что российские оккупанты уже успели заявить, что в городе якобы работала их ПВО.
Кроме того, взрывы прогремели и во временно оккупированном Мариуполе.
"Хлопок" атаковал Крым 16 июля: что известно
- Ночью 16 июля взрывы были слышны в Севастопольской бухте, Херсонесе и Балаклаве.
- Взрывы раздались настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна.
- Уже с утра беспилотники якобы "атаковали" мыс Херсонес, мыс Манагари, Балаклаву и Севастопольскую бухту.
- В ОК "Юг" считают, что взрывы в Крыму – это обычные провокации захватчиков.
- Кстати, 16 июля морской пассажирский транспорт не совершает движения в Севастополе. На конечных пунктах остановки – площади Захарова и площади Нахимова – будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.