В оккупированных Луганске, Бердянске и Мариуполе раздались громкие взрывы: виднеется черный дым

Во временно оккупированных Луганске и Бердянске прогремели мощные взрывы утром 16 июля. В сети активно публикуют кадры с мест событий.

В Бердянске взрывы слышны в центре города и других микрорайонах. Также было громко в Мариуполе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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Мощные взрывы в Бердянске, Луганске и Мариуполе

Так, с утра 16 июля громкие взрывы слышали во временно оккупированном Луганске. Что именно там произошло – пока неизвестно. Вся информация уточняется.

Российские пропагандисты уже пишут, что в Луганске работает ПВО. Слышна детонация.

По предварительным данным, прилет в Луганске пришелся по территории шахты "Мащинская" в поселке Юбилейный, где размещались оккупационные войска.



Взрыв в Луганске / фото из соцсетей



Черный дым в Луганске / фото из соцсетей

Что происходит в Луганске: смотрите видео

Также о звуках взрывов сообщают жители Бердянска. Их было слышно на горе, в центре города и других микрорайонах.

"Громко, центр"

"В небе видел ракета летела и взорвалась"

"Над городом что-то сбили"

"Громко и в Азовском было. Очень громко!"

"Видел, как в небе что-то бахнуло и появился дым"

Отметим, что российские оккупанты уже успели заявить, что в городе якобы работала их ПВО.

Кроме того, взрывы прогремели и во временно оккупированном Мариуполе.

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