Попали туда, куда просил президент, у оккупантов шум, – Гайдай о "хлопке" в Луганске
В течение 12 – 13 мая Луганск накрыл мощный "хлопок". Сейчас очень важно выдержать информационную тишину.
Однако бывший глава Луганской ОВА отметил, что попали туда, куда просил наш президент. У оккупантов стоит огромный шум. Об этом он сообщил 24 Каналу.
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Попали туда, куда надо
Как подчеркнул Гайдай, этот "хлопок" четко показал, что все российские нарративы о "8 лет бомбили Донбасс" – это все ложь. Люди очень искренне удивляются взрывам.
А что такое? Как это нас бомбят? Уважаемые или неуважаемые, за 8 лет вы привыкли. Нас второй год бомбят, и мы не удивляемся прилетам. Зато четко делаем вещи, которые необходимы во время воздушной тревоги,
– подчеркивает экс-председатель Луганской ОВА.
Кстати, продолжил он, гражданским следует в ближайшее время не держаться у военных объектов. "Они знают, где они расположены – и казармы, и склады. Потому что этот "хлопок" будет ходить по Луганску еще не один день", – подытожил Гайдай.
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"Хлопок" в Луганске: последние новости
- Во временно оккупированном Луганске 12 мая раздались взрывы. Прилетело в нефтехранилище и базу техники.
- Военный аналитик Алексей Гетьман предположил, что взрывы могли вызвать ракеты Storm Shadow, которые Украине передала Великобритания. По его словам, что-то другое туда не долетает.
- Утром 13 мая местные жители слышали звуки взрывов. Попало в здание "Луганской академии внутренних дел".