Во Львове слышны взрывы – на Западе много "Шахедов"

Ударные дроны врага залетели во Львовскую область ночью 12 июля. Львов и некоторые другие города региона слышали взрывы.

Об этом информирует местная власть. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Воздушная атака на Львовскую область 12 июля: что известно?

Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 02:33 ночью 12 июля. В настоящее время "красными" на карте тревог уже были почти все области – из-за большого количества ударных дронов врага в небе Украины.

По состоянию на это время, как писал monitor, подавляющее большинство БпЛА летели транзитом через Житомирскую и Хмельницкую области во Львовскую, Ивано-Франковскую и Волынскую области. О взрывах уже писали из Хмельницкой области, также в Луцке работала ПВО.

Через несколько минут после 3 утра Львовская ОВА написала в соцсетях, что в воздушном пространстве области есть несколько "Шахедов", и ими уже занимается ПВО. В то же время есть значительное скопление беспилотников на границе Львовщины и Тернопольщины.

О первых взрывах во Львове стало известно в 03:17. На момент публикации атака врага продолжается, угроза не миновала, поэтому следует находиться в защищенных местах – до отбоя воздушной тревоги.

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