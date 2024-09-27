В Махачкале произошли взрывы и пожар на АЗС: есть погибшие и пострадавшие, повреждена ЛЭП

В Махачкале, что в России, 27 сентября произошли мощные взрывы на АЗС. В результате этого там погибли и пострадали люди.

Об этом сообщают российские СМИ. Сейчас на месте работают спасатели, которые пытаются потушить пожар, произошедший в результате взрывов, передает 24 Канал.

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Что говорят россияне о взрывах на АЗС в Махачкале

О взрывах на автозаправочной станции в дагестанской столице Махачкале российские телеграм-каналы сообщили в 18:04 по киевскому времени. На кадрах, которые распространяли пропагандисты, можно увидеть, как на месте образовался огромный столб черного густого дыма.

В Махачкале произошел взрыв на АЗС: смотрите видео

По состоянию на 18:59 известно, что, по данным МЧС России, в результате чрезвычайной ситуации в Махачкале количество погибших составляет 5 человек. Среди них, как передают россияне, был также ребенок, который возвращался домой из школы мимо заправки.

Пожар на АЗС в Махачкале: смотрите видео

Также, по предварительным данным, 11 человек получили ранения. Взрыв произошел на АЗС в районе села Новый Хушет, входящего в городской округ Махачкалы. Сейчас площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Последствия взрывов на АЗС в столице Дагестана: смотрите видео

Кроме этого, росСМИ писали, что 14 человек спасены из столовой АЗС, расположенной непосредственно рядом с эпицентром взрыва. Возле здания столовой обвалилась стена.

На заправке в Махачкале приехали скорые и спасатели: смотрите на видео

Впоследствии стало известно, что на АЗС в Махачкале было несколько взрывов. Предположительно, они произошли один за другим. Что вызвало ЧП пока неизвестно, на место стягивают российские экстренные службы.

В Махачкале было несколько взрывов на АЗС: смотрите видео

На самой заправке в результате взрывов уничтожено несколько машин и зданий. Сама АЗС сильно пострадала. В домах, что рядом с заправкой, пока отсутствует электроснабжение.

Очевидцы также писали, что эпицентр взрыва был расположен в здании АЗС, где были кассы, магазин и кафе. Предварительно взрыв произошел из-за возгорания бензина.