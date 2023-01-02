"Макеевка установила новый рекорд": Коваленко о сотнях ликвидированных россиян

В канун Нового года в оккупированной Макеевке Донецкой области произошел "хлопок". В городе установлен новый рекорд по уничтожению российских оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он вспомнил форсирование российскими захватчиками реки Северский Донец, тогда враг за 24 часа потерял 1 БТГ и более 80 единиц военной техники.

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Оккупанты за 10 месяцев ничему так и не научились

Что же касается "хлопка" в Макеевке, то там оккупанты потеряли 1 БТГ за менее, чем один час. Так, в результате инцидента среди российских военных сотни раненых и погибших, а также полностью уничтожен боекомплект врага.

"И это всего-навсего за один пакет HIMARS, который был отработан по этому объекту. Это показатель эффективности ударов ВСУ", – отметил военно-политический обозреватель.

По его словам, это свидетельствует о том, что захватчики за более чем 10 месяцев полномасштабной войны так ничему и не научились. Хотя и видели уже, как украинские защитники могут эффективно использовать дальнобойное и высокоточное оружие.

Более того, оккупанты не просто размещают в зоне поражения нашей реактивной системы залпового огня свою основную БТГ, а еще и на объекте, где хранится боекомплект.

То есть эффект попадания даже нескольких боеприпасов HIMARS значительно повышает эффект от взрыва и уничтожает всю эту кучу "живого мяса". Следовательно, это опыт демилитаризации российской армии российскими генералами,

– сказал военно-политический обозреватель.

Коваленко прокомментировал "хлопок" в Макеевке: смотрите видео

Поможет ли мобилизация перекрыть потери оккупантов

По состоянию на сегодняшний день Россия может позволить себе мобилизацию еще не менее 1 миллиона оккупантов. Впрочем, серьезный вопрос заключается в том, чем это "пушечное мясо" будет воевать. Ведь страна-агрессор уже продемонстрировала, что ей нечем обеспечивать мобилизованных.

Так, стандартная батальонно-тактическая группа со штатной комплектацией за этот период была трансформирована в маршевый батальон, когда превалирует пехотная составляющая. А в современной войне – пехота ничего не выиграет.

Пока Россия будет пытаться использовать свой мобилизационный резерв, то и вовсе без мужской части населения может остаться. К тому же за неимением вооружения и боеприпасов, это будет не армия, а "мясо без техники".

"Хлопок" в Макеевке: что известно