В оккупированной Макеевке завезли "хлопок" на склады с боеприпасами: яркие видео

Можно вечность смотреть, как пылают вражеские склады с боеприпасами. Один из таких решил демилитаризироваться на территории оккупированной Макеевки.

Там утром 6 июля вспыхнул масштабный пожар. Известно, пламя разгорелось на складе с боекомплектом, который принадлежит российским оккупантам.

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В Макеевке настоящий фейерверк

О самом возгорании на складе сообщила "администрация" Макеевки. Оккупанты жалуются на то, что в базу "Технаб" в поселке Ново-Фурманово зафиксировали попадание.

В результате этого, что и понятно, вспыхнул пожар. Но поскольку это был не просто склад, а с боеприпасами, то жителей ждал фейерверк. Ведь начали детонировать боеприпасы, которые враг хранил на том же складе. Правда, на открытом его участке.

В Макеевке произошел взрыв на складе боеприпасов врага: смотрите видео

Заметим, что с начала июля это не в первый раз, когда в Макеевке происходит что-то странное. Так, 2 июля в ней раздавались взрывы. После этого над городом поднялся столб черного дыма. Тогда не было ясно, что именно стало причиной этого.

В то же время мы точно знаем, что нашим военным удалось уничтожить несколько вражеских "Ураганов". Над их ликвидацией успешно поработали украинские операторы ССО, а также дружественное подразделение артиллеристов.

Наши военные рассказали, что враг привез несколько реактивных систем залпового огня, а также все необходимое для их использования. Доставили оккупанты технику на позицию, которая, по их мнению, будет максимально удобной. Но кто же знал, что их "постигает беда".

Если мы уже заговорили о потерях врага, было бы странно не вспомнить общую статистику. Ведь на протяжении четырех месяцев наши защитники и защитницы хорошо дают жару врагу.

Уничтожили уже 36 500 оккупантов

С начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось ликвидировать 36 500 российских бойцов. За прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 150 оккупантов. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь вести точный подсчет в зоне проведения активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, на балансе второй армии мира сокращается количество техники. В металлолом уже удалось превратить 1600 танков, 3789 боевых бронированных машин, 812 артиллерийских систем, 247 реактивных систем залпового огня, а также 107 единиц ПВО.

А еще у врага на 217 самолетов, 187 вертолетов, 664 БпЛА оперативно-тактического уровня, 153 крылатые ракеты, 15 судов, 2648 автомобилей и автоцистерн, а также 65 единиц спецтехники меньше.

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