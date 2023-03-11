В Мариуполе сгорел частный дом: упали обломки ракеты ПВО, а оккупанты заврались в версиях

В субботу, 11 марта, Мариуполь посетил "хлопок" неподалеку от аэропорта. Впоследствии произошел пожар в частном доме. Сначала оккупанты объявили, что это "прилет", а впоследствии заявили о "бытовом пожаре".

Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, если россияне заявляют о "работе ПВО", то это свидетельствует, что работают ВСУ.

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"Хлопок" недалеко от аэропорта

Андрющенко отметил, что 11 марта в окрестностях Мариуполя, недалеко от аэропорта, раздались взрывы.

От оккупантов "посыпались" сообщения, что работает ПВО. А это обычно означает, что не ПВО работает, а ВСУ. Мы понимаем, что в окрестностях города, ближе к аэропорту, что-то происходит. Поэтому это точно не ПВО,

– сказал он.

Советник городского головы Мариуполя сообщил, что из-за обломков, упавших на здание в результате работы ПВО, дотла сгорел частный жилой дом. Сначала оккупанты объявили, что это "прилет", а впоследствии заявили о "бытовом пожаре".

"Местные рассказали, что сначала был взрыв в небе, потом обломок чего-то упал на крышу дома. То ли обломки самой ПВО, точности оккупанта – непонятно. Когда россияне говорят, что город под защитой, стоит задуматься, что именно подразумевают под словом "защита”, – написал Андрющенко.

Петр Андрющенко отметил, что во время прошлых "хлопков" ни одна из примененных ПВО россиян не сработала.

"Если она работает, то это когда что-то летит и его сбили, то оно может упасть посреди города. Сама система ПВО россиян обычно может упасть с любой мишени на город", – объяснил он.

Кроме того, мариупольцы сообщают о двух прилетах – в районе аэропорта и Агробазы.

Взрывы в Мариуполе / фото: Мариупольский городской совет

Андрющенко о "хлопке" в Мариуполе: смотрите видео

Детали взрывов 10 марта

Андрющенко рассказал, что 10 марта в Мариуполе на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича раздалось 20 взрывов.

"Одновременно с началом взрывов в одном месте на комбинате Ильича слышали выстрелы, в том числе – пулеметные. Увидели, что россияне подняли базирующиеся вертолеты. Возможно, они пытались таким образом противодействовать тому, что к ним прилетало", – говорит он.

Также ночью "хлопок" посетил поселок Мангуш. По информации советника мэра Мариуполя, в результате взрывов 20 оккупантов стали "хорошими русскими" и 7 еще готовятся к этому.

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