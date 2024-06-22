Очень метко прилетело: Андрющенко раскрыл детали взрывов в Мариуполе
Временно оккупированный Мариуполь ночью 22 июня снова посетил "хлопок". В частности, прилетело в поселок Никольское по месту базирования захватчиков. Когда-то там была ферма. Она расположена за помещением бывшего военкомата.
Там точно есть раненые или погибшие оккупанты. Об этом 24 Каналу сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
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"Очень метко туда прилетело. Уже четыре буханки то ли с ранеными, то ли с пакетами сейчас прямо поехали в сторону Волновахи. Пожар они потушили. Надеюсь, что мы получим какие-то фото, видеоподтверждения для того, чтобы насладиться тем, что происходило", – рассказал чиновник.
"Хлопок" будет чаще
Петр Андрющенко отметил: либо прилетело, либо обломки метко упали на территорию аэропорта в Мариуполе, где также базируются россияне. Там стоит стандартная система ПВО. Однако теперь врагу будет сложнее сбивать то, что движется в сторону Азовского моря через Мариуполь.
Известно о еще одном пожаре, который связан с этим "хлопком". Это могут быть обломки, а может быть прямое попадание в районе полигона, который расположен между Мариуполем и поселком Старый Крым. Там тренируются оккупанты. Ранее там уже раздавались взрывы. Что именно там произошло в ночь на 22 июня, – устанавливается.
Что-то мне подсказывает, что это не конец, учитывая то, что впервые были пуски "Калибров" непосредственно из Азовского моря. Это означает, что Приазовщина становится зоной повышенного внимания ВСУ. Думаю, что "хлопок" у нас будет чаще,
– сказал советник мэра.
В Мариуполе раздавались взрывы: главное
- Где-то около половины первого жители Мариуполя начали сообщать о мощных взрывах в Приморском районе города и черном дыме. Сами россияне заявляли об обстреле баллистикой и работе своей ПВО, которая якобы "успешно сбивает все ракеты".
- В Мариупольском городском совете сообщили, что в результате атаки в городе было попадание в место базирования оккупантов. Кроме того, было повреждено до 5 единиц техники. Также поражена ПВО захватчиков.
- Там отмечали, что удары пришлись по полигону возле поселка Старый Крым и по месту базирования россиян возле военкомата в поселке Никольское.