Очень метко прилетело: Андрющенко раскрыл детали взрывов в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь ночью 22 июня снова посетил "хлопок". В частности, прилетело в поселок Никольское по месту базирования захватчиков. Когда-то там была ферма. Она расположена за помещением бывшего военкомата.

Там точно есть раненые или погибшие оккупанты. Об этом 24 Каналу сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Очень метко туда прилетело. Уже четыре буханки то ли с ранеными, то ли с пакетами сейчас прямо поехали в сторону Волновахи. Пожар они потушили. Надеюсь, что мы получим какие-то фото, видеоподтверждения для того, чтобы насладиться тем, что происходило", – рассказал чиновник.

"Хлопок" будет чаще

Петр Андрющенко отметил: либо прилетело, либо обломки метко упали на территорию аэропорта в Мариуполе, где также базируются россияне. Там стоит стандартная система ПВО. Однако теперь врагу будет сложнее сбивать то, что движется в сторону Азовского моря через Мариуполь.

Известно о еще одном пожаре, который связан с этим "хлопком". Это могут быть обломки, а может быть прямое попадание в районе полигона, который расположен между Мариуполем и поселком Старый Крым. Там тренируются оккупанты. Ранее там уже раздавались взрывы. Что именно там произошло в ночь на 22 июня, – устанавливается.

Что-то мне подсказывает, что это не конец, учитывая то, что впервые были пуски "Калибров" непосредственно из Азовского моря. Это означает, что Приазовщина становится зоной повышенного внимания ВСУ. Думаю, что "хлопок" у нас будет чаще,

– сказал советник мэра.

В Мариуполе раздавались взрывы: главное