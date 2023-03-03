В Мариуполе придумали новое название "хлопкам" после прилетов по оккупантам в городе

Российские оккупанты страдают от "хлопков" в Мариуполе, ВСУ успешно ликвидирует их склады. В пятницу, 3 марта, в городе снова раздались взрывы. Захватчики придумали новое название для прилетов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что россияне называют попадание в свои склады "самолет преодолевает суперзвук".

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"Сегодня раздались взрывы. Их было очень слышно на левобережье. Снова услышали, что "самолет преодолевает звук". Но почему-то в направлении Новоазовска стоит очень густой чёрный дым. Детали мы еще выясняем, но произошло что-то неприятное для оккупантов», – сказал он.

Взрывы в Мариуполе 3 марта

Андрющенко и Мариупольский горсовет в 11 часов 3 марта сообщили о трех громких взрывах в Мариуполе. Местные также рассказывали, что слышали прилеты.

Основной эпицентр – Левобережье. Однако громко также в Кальмиусском районе по пр. Никопольский. Россия уже завела пластинку "или ПВО или самолет на сверхзвук". Значит точно не оно. Детали выясняем,

– написал советник мэра Мариуполя телеграмм.

Взрывы в Мариуполе 3 марта. Фото: Мариупольский городской совет

Он добавил, что после взрывов на Левобережье в направлении Новоазовска (с. Виноградное / Пионерское / Широкино / Безымянное) в небе поднялся густой черный дым.

Петр Андрющенко подчеркнул, что выясняют, что стало причиной взрывов, но это точно было что-то неприятное для оккупантов.

После взрывов в Мариуполе в небо взвился черный дым. Фото: Петр Андрющенко

Также чиновник добавил, что россияне в Мариуполе ужесточают меры обороны, устанавливают больше блокпостов и продолжают проверки местных жителей.

"Думаю, снова будут какие-то очередные зачистки. Такая борьба в оккупации, наши люди это понимают, все к тому готовы. Постоянно инструктируем о мерах безопасности, стараемся их соблюдать. Оккупанты не могут ничего с этим поделать", – заметил Андрющенко.

Андрющенко о взрывах в Мариуполе: смотрите видео

Ситуация в Мариуполе: коротко