Украинский "хлопок" бьет очень ювелирно, – Забавин рассказал детали прилета в Мариуполе
Вечером 9 мая стало известно, что в оккупированном Мариуполе был прилет в центральной части города. Туда отправились пожарные и кареты скорой помощи. Звук "хлопка" был слышен почти во всем городе.
Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин отметил 24 Каналу, что оккупанты очень хотели праздника на 9 мая. Теперь они его получили в виде "хлопка".
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Куда именно удалось попасть
"Россияне хотели праздника, поэтому украинский "хлопок" поздравил их с "днем победы". Они получили салюты, но с определенными последствиями для оккупантов", – отметил Дмитрий Забавин.
По его словам, один из ударов был нанесен по месту скопления российских военных в центре города. Они продолжают занимать помещения, автостоянки среди жилой инфраструктуры. Недавно в Левобережном районе Мариуполя, как раз по стоянке, были прилеты.
Взрывы 9 мая зафиксировали на территории проспекта Металлургов. Именно там оккупанты очень любят прятать определенные боевые единицы. Поэтому и к ним пришел украинский "хлопок".
Хочу еще раз подчеркнуть, что учитывая то, какая концентрация жилой застройки, украинский "хлопок" бьет очень ювелирно и исключительно по объектам оккупантов. Даже сами россияне в своих пропагандистских сюжетах не могут сказать, что прилетело по гражданской инфраструктуре,
– сказал Забавин.
Он добавил, что украинский "хлопок" бьет точно в цель, поэтому каждый оккупант и коллаборант должен знать, что легко может стать следующей целью.
Взрывы на оккупированных территориях
- Во временно оккупированном Бердянске взрывы прогремели 2 мая. Впоследствии стало известно, что прилетело на завод "Дормаш", где базируется и ремонтируется техника оккупантов. После этого оттуда начали перебрасывать технику в сторону Новоазовска. Местные власти абсурдно объяснили задымление тем, что якобы "горел камыш". Почему тогда произошло перемещение техники – не сказали.
- В тот же день, 2 мая, мощный "хлопок" пришел и в Мариуполь. Взрывы слышали в самом отдаленном районе города, где россияне сделали автостоянку. Хотя пропагандисты убеждали, что там якобы строят церковь. Стоит заметить, что попадание в такой отдаленный район свидетельствует о том, что Украина может наносить удары по любым целям в Мариуполе.
- В конце апреля "хлопок" заметили на бывшем полигоне полка "Азов", где сейчас базируются российские оккупанты. Говорится о селе Бабах-Тарама, что на границе Донецкой и Запорожской областей. Там прозвучало по меньшей мере 12 взрывов. Известно о 7 убитых оккупантов и 20 раненых.