ВСУ ударили по базе оккупантов под Мариуполем: в сети показали последствия "прилетов"

В селе Юрьевка близ Мариуполя Вооруженные Силы Украины нанесли удар по базе оккупантов. В сети опубликовали кадры последствий "прилета", на которых видны масштабные разрушения.

По информации советника Мариупольского городского головы, в оздоровительном комплексе "Ялта" могло погибнуть около 100 оккупантов. Еще более 400 получили ранения разной степени тяжести.

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Верхние этажи разрушены

Андрющенко опубликовал последствия разрушений ОК "Ялта" в Юрьевке. Верхние этажи здания, в котором разместились оккупанты – полностью разрушены.

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– подписал фотографии Андрющенко.



Место базирования россиян в ОК "Ялта" / Фото Петр Андрющенко



Разрушенный комплекс, где жили оккупанты / Фото Петр Андрющенко

Также советник мэра Мариуполя опубликовал кадры, на которых был зафиксирован удар по базе россиян в Юрьевке.

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"Хлопок" посетила Юрьевку

О взрывах во временно оккупированной Юрьевке Петр Андрющенко сообщал 28 мая. Точечное попадание было зафиксировано в бывший комплекс "Ялта" – это 5-этажное здание, которое могло разместить около 120 отдыхающих. Андрющенко заявил, что комнаты можно переделать в казармы, таким образом, в комнате сможет расположиться 4 – 5 человек. По подсчетам советника мэра, в "обновленный" комплекс можно было заселить около 650 оккупантов.

Местные силы сопротивления заявляли, что накануне "хлопка" в "Ялту" приехало 4 автобуса с оккупантами.

По словам Андрющенко, около 100 "хороших русских" погибли, а 400 – получили ранения и были госпитализированы в больницу интенсивной терапии №2. Кроме того, точно была уничтожена станция связи и средства радиоэлектронной борьбы.

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