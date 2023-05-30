За інформацією радника Маріупольського міського голови, в оздоровчому комплексі "Ялта" могло загинути близько 100 окупантів. Ще понад 400 – отримали поранення різного ступеню важкості.

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Верхні поверхи зруйновані

Андрющенко опублікував наслідки руйнувань ОК "Ялта" у Юр'ївці. Верхні поверхи будівлі, у якій розмістилися окупанти – вщент зруйновані.

Місце "запеклої любові" до росіян. В когось ще залишились сумніви в 100 загиблих окупантах?

– підписав світлини Андрющенко.



Місце базування росіян в ОК "Ялта" / Фото Петро Андрющенко



Зруйнований комплекс, де жили окупанти / Фото Петро Андрющенко

Також радник мера Маріуполя опублікував кадри, на яких зафіксовано удар по базі росіян у Юр'ївці.

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"Бавовна" завітала до Юр'ївки

Про вибухи у тимчасово окупованій Юр'ївці Петро Андрющенко повідомляв 28 травня. Точкове влучання було зафіксовано в колишній комплекс "Ялта" – це 5-поверхова будівля, яка могла розмістити близько 120 відпочивальників. Андрющенко заявив, що кімнати можна переробити на казарми, таким чином в кімнаті зможе розташуватися 4 – 5 осіб. З підрахунками радника мера, в "оновлений" комплекс можна було заселити близько 650 окупантів.

Місцеві сили спротиву заявляли, що напередодні "бавовни" у "Ялту" приїхало 4 автобуси з окупантами.

За словами Андрющенка, близько 100 "хороших руських" загинуло, а 400 – отримали поранення й були госпіталізовані до лікарні інтенсивної терапії №2. Окрім того, влучно було знищено станцію зв'язку та засоби радіоелектронної боротьби.

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