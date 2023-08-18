В Мелитополе снова громко: вражеские взрывотехники суетятся возле железной дороги

Во временно оккупированном Мелитополе очередное неспокойное утро. Снова что-то взрывается. Оккупанты уже в панике суетятся возле железной дороги.

Местные жители слышали взрывы в одном из микрорайонов Мелитополя. Об этом пишет 24 Канал.

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Вражеские взрывотехники обследуют железную дорогу

Мелитопольцы сообщают, что слышали взрывы в районе одного из микрорайонов города, а между тем железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок обследуют взрывотехники,

– отметил городской голова Иван Федоров.

Добавил, что вечером в четверг, 17 августа, также было "немного" громко во временно оккупированных Токмаке и Кирилловке.

Заметим, что именно произошло – пока неизвестно. Впрочем, надеемся, что захватчики получили горячий "хлопковый привет". Кстати, тем, кто еще остался в живых, совсем скоро придется сломя голову бежать обратно в Россию. Ведь украинские воины деоккупируют все наши территории.

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