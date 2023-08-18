Місцеві жителі чули вибухи в одному з мікрорайонів Мелітополя. Про це пише 24 Канал.

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Ворожі вибухотехніки обстежують залізницю

Мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного із мікрорайонів міста, а тим часом залізничне полотно на в'їзді в Авіамістечко обстежують вибухотехніки,

– зазначив міський голова Іван Федоров.

Додав, що ввечері четверга, 17 серпня, також було "трохи" гучно в тимчасово окупованих Токмаку та Кирилівці.

Зауважимо, що саме сталося, наразі достеменно невідомо. Втім, сподіваємося, що загарбники отримали палкий "бавовняний привіт". До речі, тим, хто ще залишився в живих, зовсім скоро доведеться стрімголов бігти назад до Росії. Адже українські воїни деокупують усі наші території.

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До речі, 13 серпня на Мелітопольщині прогримів потужний вибух. Ймовірно, було знищено тренувальну та військову базу окупантів.