Уничтожены 2 вражеских подразделения, мэр Мелитополя рассказал о результатах работы "хлопков"

Вечер 5 марта оказался несколько взрывным для россиян во временно оккупированном Мелитополе. В результате взрывов в северной части города были ликвидированы два вражеских подразделения.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, также "хлопок" был в Васильевке и Пологах

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Результаты "хлопков" в Мелитополе

Федоров отметил, что в результате взрывов в северной части Мелитополя было ликвидировано 2 российских подразделения. Количество уничтоженных окупантов и их техники пока неизвестно, но это точно несколько десятков.

По информации городского головы, взрывы были не только в Мелитополе. В городе Пологи в воскресенье, 5 марта, в результате "хлопка" по меньшей мере 20 россиян вернутся домой в черных пакетах.

В субботу, 4 марта, в городе Васильевка была уничтожена вражеская система "Град". Также были потери среди захватчиков, утверждает Иван Федоров.

На Запорожском направлении россияне не совсем хорошо отдыхали, как они считали, в тылу. Продолжается ликвидация оккупантов и в Пологах, и в Васильевке, и в Мелитополе. И это только за выходные,

– подчеркнул мэр.

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