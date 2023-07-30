Мощные взрывы и пожары: появились видео моментов "хлопка" в Москве

В ночь на 30 июля в Москве было очень шумно. Предварительно, столицу страны-агрессорки атаковали неизвестные дроны.

В сети уже обнародовали кадры взрывов в Москве и что слышали россияне. Об этом информирует 24 Канал.

Обратите внимание Сбитый ночью в Москве беспилотник упал возле воинской части

Что происходит в Москве

На опубликованных видео можно увидеть момент якобы прилета БПЛА в башню "IQ-квартала". Кадр попал на видеорегистратор.

Момент прилета по "Москва-Сити": смотрите видео

Известно, что после атаки БПЛА пострадали нежилые помещения, в частности обшивка в одном из офисов делового центра. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Между тем, пропагандисты традиционно заявляют, что атаку отбили – якобы сбили два беспилотника.

Моменты взрывов в Москве: смотрите видео

Что этому предшествовало