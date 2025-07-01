Все аэропорты Москвы закрывали, в Подмосковье – пожары: что творилось в России ночью 20 июля

В ночь на 20 июля жителей российской столицы и ее пригорода мучила бессонница. Украинские беспилотники устроили для них очередной "хлопок".

Атака дронов на Москву и область началась еще вечером 19 июля. Из-за угрозы во всех аэропортах столицы страны-агрессора – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском – временно ввели ограничения на полеты, передает 24 Канал.

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Что творилось в Москве и области в ночь на 20 июля?

Ночью Москву и Подмосковье продолжало трясти от взрывов. По состоянию на половину третьего ночи мэр города Собянин сообщал о сбитии над регионом 19 беспилотников.

Кроме того, он подтвердил падение обломков дрона в Зеленограде, кадры с которого разлетелись по сети.

Жители Зеленограда активно снимали на видео атаку на свой город из квартир, а также с улиц. Они жаловались, что взрывы раздаются безостановочно.

Справка: Зеленоград – город, который является административным округом в составе Москвы. Он расположен примерно в 37 километрах к северо-западу от центра российской столицы, между самой Москвой и городом Химки, неподалеку Ленинградского шоссе.

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Атака на Зеленоград: смотрите видео

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