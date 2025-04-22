Взлетает в воздух арсенал ГРАУ: на территории одного из районов Владимирской области объявили ЧС

Огромный арсенал ГРАУ взлетает в воздух во Владимирской области России во вторник, 22 апреля. Из-за этого в одном из районов объявили чрезвычайную ситуацию.

Местные получили предупреждение от российского МЧС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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На территории Киржачского района объявили ЧС

Чрезвычайную ситуацию объявили на территории Киржачского района.

Именно там вблизи поселка Барсово расположен 51 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России, который сейчас взрывается.

Местные СМИ говорят, что на дорогах города Киржач, что в 8 километрах от Барсово, замечены машины скорой помощи.

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А МЧС во Владимирской области выпустило экстренное предупреждение с просьбой отказаться от поездок в зону чрезвычайной ситуации.

Кроме того, российским журналистам и блогерам, которые распространяют сведения о взрывах на арсенале, пригрозили штрафами – якобы с целью "безопасности и соблюдения областного законодательства".

К слову, из-за инцидента на складе также объявили эвакуацию из 7 населенных пунктов. По неподтвержденным данным, на арсенале могли храниться тысячи тонн ракет, артиллерийских снарядов, реактивных систем залпового огня, компонентов ЗРК, тактических ракет.