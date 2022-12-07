Украина принимает собственные решения, – в США ответили, причастны ли к ударам по России

Представитель Белого дома отметил, что уважает решение Украины во время войны, однако в то же время США не заинтересованы в эскалации конфликта. Об этом он заявил, комментируя взрывы во вражеском государстве.

В течение нескольких последних дней на территории вражеского государства неспокойно – "хлопок" регулярно цветет на аэродромах в разных городах России. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заверил, что США к этому не причастны. Однако следует также отметить, что украинская сторона не подтверждала атаки на авиабазы оккупантов.

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Белый дом пытается отмежеваться от взрывов в России

По словам Кирби, США ни в коем случае не поощряли и не способствовали украинским ударам по России, ведь такие действия могут привести к эскалации войны.

Мы точно не поощряли и не позволяли Украине ударить по России. Наше внимание было и остается на обеспечении того, чтобы у них были возможности, ресурсы, необходимые для защиты,

– сказал чиновник.

Также он подчеркнул, что Вашингтон предоставляет Киеву всю необходимую информацию и оружие, которое поможет защититься от агрессора. Однако в то же время мы как суверенное государство сами принимаем решение о том, как будет развиваться ситуация на поле боя.

Украина может использовать американское вооружение где нужно

Следует подчеркнуть, что представитель Белого дома не выдвигал никаких претензий Украине и сказал, что с уважением относится к тому, что делают Вооруженные Силы.

В отличие от россиян мы уважаем украинский суверенитет. Когда мы даем им систему вооружения, она принадлежит им. Где они ее используют, как они используют, сколько боеприпасов они используют в этой системе – это решение Украины, и мы это уважаем,

– констатировал Кирби.

Однако он еще раз озвучил, что Соединенные Штаты очень обеспокоены возможной эскалацией конфликта, и Вашингтон по этому поводу уже говорил с официальными властями нашего государства.

Украина имеет право на самозащиту даже на территории России

Следует упомянуть, что также в Германии прокомментировали недавние взрывы на территории вражеского государства. Представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт сказал, что Украина имеет право на самооборону, прописанную в статье 51 Устава ООН.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что в ближайшее время количество "хлопка" в России может существенно увеличиться, несмотря на морозы.