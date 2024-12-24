Так, вчера состоялась атака на военный аэродром в Миллерово, после чего возник пожар. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что на аэродроме враг сохраняет авиацию для обстрелов позиций ВСУ.

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Важный для оккупантов регион

По словам руководителя, атака продолжалась до полуночи, прозвучало более 10 взрывов. Официально губернатор Ростовской области отчитался, что сначала российская ПВО сбила 4 БпЛА, затем количество сбитых дронов возросло до 8.

"После атаки вспыхнул пожар. Думаю, впоследствии наши "корреспонденты" с места событий сообщат нам достаточно информации для наших OSINT-расследователей, чтобы понять, до чего мы добрались", – заметил Андрющенко.

Интересно! Forbes, ссылаясь на украинскую аналитическую группу Frontelligence Insight, сообщил, что суть украинских глубоких ударов не всегда заключается в уничтожении отдельных зданий или единиц техники. Цель заключается в том, чтобы постоянно увеличивать стоимость войны для России, вселяя страх.

В Миллерово на Ростовщине находится российский аэродром. Там оккупанты разместили свою тактическую авиацию, которая осуществляет бомбардировки по линии фронта. Очевидно, что там хранятся и ракеты, и КАБы, которые атакуют украинских защитников.

Последние две недели видим системную работу по Ростовской области, которая является основным логистическим тылом для россиян – аэродром в Миллерово, который надо добить, НПЗ в Новошахтинске, который недавно наконец остановил свою работу. Там есть еще аэродром в Азове, несколько НПЗ, поэтому есть над чем работать,

– подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский заверил, что Украина и в дальнейшем будет наносить удары по российским военным объектам дронами и ракетами.