Так, вчора відбулася атака на військовий аеродром у Міллерово, після чого виникла пожежа. Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зауваживши, що на летовищі ворог зберігає авіацію для обстрілів позицій ЗСУ.

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Важливий для окупантів регіон

За словами керівника, атака тривала до півночі, пролунало понад 10 вибухів. Офіційно губернатор Ростовської області прозвітував, що спершу російська ППО збила 4 БпЛА, потім кількість збитих дронів зросла до 8.

"Після атаки спалахнула пожежа. Думаю, згодом наші "кореспонденти" з місця подій повідомлять нам достатньо інформації для наших OSINT-розслідувачів, щоб зрозуміти, до чого ми дістались", – зауважив Андрющенко.

Цікаво! Forbes, посилаючись на українську аналітичну групу Frontelligence Insight, повідомив, що суть українських глибоких ударів не завжди полягає в знищенні окремих будівель чи одиниць техніки. Мета полягає в тому, щоб постійно збільшувати вартість війни для Росії, вселяючи страх.

В Міллерово на Ростовщині знаходиться російський аеродром. Там окупанти розмістили свою тактичну авіацію, яка здійснює бомбардування по лінії фронту. Очевидно, що там зберігаються і ракети, і КАБи, які атакують українських захисників.

Останні два тижні бачимо системну роботу по Ростовській області, яка є основним логістичним тилом для росіян – аеродром в Міллерово, який треба добити, НПЗ в Новошахтинську, який недавно нарешті зупинив свою роботу. Там є ще аеродром в Азові, кілька НПЗ, тому є над чим працювати,

– наголосив він.

Нагадаймо, Володимир Зеленський запевнив, що Україна і надалі завдаватиме ударів по російських військових обʼєктах дронами та ракетами.