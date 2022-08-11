Данилов ответил, причастна ли Украина к взрывам на аэродроме под Гомелем

В ночь на 11 августа в белорусе прогремели взрывы на аэродроме "Зябровка", что под Гомелем. Именно оттуда постоянно наносят ракетные удары по территории Украины. Причастны ли к этим взрывам ВСУ – читайте в статье.

Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он говорит, что этот аэродром находится в 20 километрах от Гомеля, там расположена техника российских оккупантов.

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Секретарь СНБО отметил, что россияне сегодня фактически оккупировали беларусь, там находятся многие оккупанты, в том числе на аэродромах. Известно также, что "Зябровку" белорусы полностью отдали под контроль россиянам.

Он саркастически подчеркнул, что бывает так, что 8 раз или больше "горят двигатели" на этом аэродроме.

Но мы к этому не имеем никакого отношения, это не дело ВСУ. Возможно, это сделали белорусские партизаны или кто-то еще, мы не знаем, кто это сделал,

– заявил Данилов.

Он добавил, что на территории россии постоянно что-то происходит, в том числе на дальнем востоке, у нефти или газа. "Ведь там работало много украинцев. Мы в свое время развивали нефтегазовый комплекс россии", – вспомнил секретарь СНБО.

Данилов о вспышках на аэродроме в беларуси и обстрелах ЗАЭС: видео



Что известно о взрывах на аэродроме "Зябровка"

В ночь на 11 августа появилась информация о взрывах на аэродроме "Зябровка" под Гомелем. В течение 10 минут там зафиксировали по меньшей мере 4 вспышки.

После этого в минобороны беларуси попытались объяснить причину вспышек под Гомелем, заявив о "возгорании двигателя". Активисты подчеркивают, что белорусским военным пока не удалось установить связь взрывов с учениями.

В Генштабе ВСУ ранее сообщалось, что аэродром "Забровка" находится под полным контролем российских военных. Оккупанты обустроили там свою военную базу.

По данным активистов, на аэродроме россия держит около 10 единиц ЗРК С-400 "Триумф", две единицы ЗРПК "Панцирь", также присутствуют "Искандеры". Кроме этого, прирыты танки и БМП.

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