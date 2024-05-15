Удар по Бельбеку: где расположен аэродром в оккупированном Крыму

Ночью под Севастополем раздавались мощные взрывы, а после разгорелось несколько пожаров. Как оказалось, "огненное шоу" случилось на военном аэродроме Бельбек.

Оккупанты жалуются, что для атаки на Крым украинцы использовали западное оружие, а именно ракеты ATACMS.

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Зарево над Бельбеком

Как сообщают мониторинговые каналы, взрывы на военном аэродроме россиян под Севастополем прозвучали незадолго до двух часов ночи. Затем в течение 15 минут происходила детонация. Через час после ракетной атаки на Бельбеке образовалось по меньшей мере три очага очагов на месте взлетной полосы и стоянки самолетов. Об этом свидетельствуют распространенные в сети спутниковые снимки.

Где расположен Бельбек в Крыму: смотрите на карте

Отметим, что ночью взрывы прогремели также и в Евпатории, и в Бахчисарайском районе. Это происходило где-то уже после двух часов ночи.

Бельбек – законная цель для украинских ударов

Напомним, что авиабаза Бельбек расположена на территории Севастополя, вплотную к микрорайону Любимовка. До 2014 года это был международный аэропорт, а после оккупации он прекратил обслуживать гражданскую авиацию.

В начале апреля, согласно спутниковым снимкам, на этом аэродроме находилось немало вражеских судов. Речь идет о 30 российских самолетах и вертолетах. Среди них – 10 Су-27/30, четыре МиГ-31, шесть МиГ-29, три Л-39, четыре Ми-8, два Ка-27/29, один Су-25. Кроме того, на авиабазе расположено примерно 15 ангаров, где могут быть скрыты вражеские борта. Отметим, что оккупанты регулярно обстреливают Украину ракетами с самолетов над акваторией Черного моря.

Стоит заметить, что аэропорт"Бельбек не впервые, и предполагаем, что не в последний раз, оказывается под ударом. Так, в конце января под Севастополем снова было громко. Командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на скорое возвращение украинской 204 бригады тактической авиации в Крым и показал кадры прилета по Бельбеку. Тогда сами оккупанты признали потерю по меньшей мере трех самолетов.