Взрывы на Днепропетровщине и Николаевской области: может работать ПВО

Оккупанты массированно обстреливают города Украины. По предварительной информации, Вооруженным Силам удалось сбить вражеские ракеты в Николаевской и Днепропетровской областях.

Около 11:00 во время воздушной тревоги украинские волонтеры сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях. Жителям регионов нужно оставаться в укрытиях и не переживать, потому что, вероятно, работает противовоздушная оборона.

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Информация от местных властей

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подтвердил в 11:13, что Вооруженные Силы сбили одну вражескую ракету. А в 11:37 он сообщил, что сбили еще одну ракету, летевшую в сторону Кривого Рога. Также в эфире национального телемарафона он рассказал об обстрелах.

Около часа ночи было 10 ракет С-300 и одна ракета была в 10 утра в Березнеговатской общине. Пострадавших и убитых нет. Пострадали и разрушены здания гражданской инфраструктуры,

– сказал глава ОВА.

Ким заявил, что не понял, зачем россияне попали в Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова. Это уже вторая их атака в то же место. Произошла она сразу после ликвидации последствий первого попадания. Очевидно, что у захватчиков отсутствует логика.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в 11:53 написал, что военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 4 вражеских ракеты. Также он призвал всех оставаться в укрытиях, поскольку атака продолжается.

ВСУ продолжают ликвидировать врага

Украинская армия по состоянию на 11 октября отправила на концерт к Кобзону более 63 тысяч оккупантов – плюс еще 240 мертвых врагов за день. Кроме того, захватчики остались без 300 ракет.

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Оккупанты понимают, что они в плачевной ситуации и не могут с этим ничего сделать. Вооруженные Силы на Херсонщине и Харьковщине уничтожили колонны российской техники. Захватчикам не хватает ресурса, чтобы остановить контрнаступление нашей армии.

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