Оккупанты снова ударили по Киевщине "Шахедами": в ОВА рассказали, есть ли повреждения и попадания
Источник:Руслан Кравченко
Российские "Шахеды" в ночь на 20 сентября снова атаковали Украину. Под прицелом российских войск, в частности, была Киевщина.
В регионе фиксировали вражеские ударные дроны. Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что по ним работали силы ПВО.
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На Киевщине есть сбитые российские цели
Глава КОВА рассказал, что в результате успешной работы ПВО на Киевщине есть сбитые российские цели.
Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет,
– добавил Руслан Кравченко.
Он также уточнил, что в результате падения обломков российских "Шахедов" в двух районах области зафиксировано возгорание травяного настила. Спасатели уже ликвидировали пожары.
"Оперативные группы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки", – сообщил председатель КОВА.
К слову, взрывы этой ночью во время атаки "Шахедов" раздавались не только на Киевщине, а также в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской и Черкасской областях.
Сейчас известно, что успешной была работа ПВО в Ровенской области – там есть сбитие российского беспилотника. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших. Также сбивали "Шахеды" на Прикарпатье. Попаданий в инфраструктуру и пострадавших тоже нет.