"Ах**ть просто" и "в одном месте печально": реакция россиян на взрывы на Крымском мосту

Посреди дня на Крымском мосту раздались взрывы. Мониторинговые телеграмм-каналы написали об атаке неустановленных дронов. Россияне жалуются, употребляют нецензурную лексику и не сдерживают эмоций.

Граждане России, решившие отдохнуть в Крыму на украинской земле 12 августа с пляжей наблюдали за "хлопками". Это для них уже не новая тема, однако жалуются враги каждый раз впервые, пишет 24 Канал.

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Как реагируют россияне на взрывы на Крымском мосту

Крымский мост соединяет оккупированный Россией Крым с враждебными землями. Именно через него оккупанты перебрасывали все, что нужно для войны в Украине, а россияне радовались, что едут на море.

Однако оккупанты после двух мощных взрывов на мосту, 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года, до сих пор обещали отремонтировать мост до 31 декабря 2023 года. Ранее обещали завершить ремонт до июля 2023 года, однако не сложилось. Возможно, больше и не сложится, ведь на мосту 12 августа снова заметили дым после взрывов.

Оккупанты с пляжей видели взрывы на Крымском мосту: смотрите видео

Ах**ть просто,

– жалуется россиянка.

Другие молча наблюдают, как дымится мост. Причем некоторые граждане страны-оккупанта даже при этом из воды не выходят.

Россияне наблюдали за "хлопком" в Крыму: смотрите видео

Россиянин оценивает последствия атаки по Крымскому мосту: смотрите видео

Другой очевидец пытается рассказывать о якобы рассеянном "задымлении".

Единственное – одно место осталось. Вот, так продолжает (дымить – 24 Канал). Такое впечатление, что может печально быть,

– заявил россиянин.

На другом видео слышен разговор семьи. Россиянка фантазирует, что якобы российское ПВО "это избили сколька".

Тааак, прямо "хлопки" там были,

– жалуется гражданин страны-террористки.

Россияне не боятся привозить в Крым даже детей: смотрите видео

Очевидцы также сочли, что в мост попали четыре раза. Они энергично снимают видео и показывают, что же происходит на Крымском мосту.

Россияне насчитали 4 попадания по Крымскому мосту: смотрите видео

Взрывы на Крымском мосту: коротко