Такие спецоперации меняют ход войны в пользу Украины, – эксперт об ударе по Крымскому мосту
Источник:Цензор.NET
Подрыв Службой безопасности Крымского моста – мощный удар по логистике неприятеля. Причем, объект удара находился под усиленной охраной россиян.
Это подчеркнул политолог Тарас Загородний в своем блоге. Эксперт акцентирует, что СБУ во второй раз с начала полномасштабного вторжения подорвала Крымский мост.
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Подрыв моста – это огромная оплеуха по "сакральности российских властей". Очень болезненный и неприятный. Путин пропускает его вторично. А СБУ Малюк во второй раз демонстрирует, что для нее не существует невозможных задач на территориях, занятых врагом. Она полностью обыгрывает и ФСБ, и ГРУ. Спецоперации подобного уровня сложности, видимо, войдут в учебники истории спецслужб,
– считает политолог.
По мнению Загороднего, такие спецоперации изменяют ход войны и баланс сил в пользу Украины.
"Помимо престижа российской власти есть и другой важный аспект - СБУ наносит мощный удар по логистике врага во время украинского контрнаступления. Глава Службы Малюк уже говорил, что мост – законная цель для Украины, потому что россияне опрокидывают по нему технику и военную силу", – подчеркивает эксперт.
Два слова о том, чем наносились удары. По моим данным, морские надводные дроны – уникальная украинская технология. Служба безопасности привлекла специалистов и смогла в короткие сроки разработать эффективное оружие. Дроны уже прекрасно проявляли себя во время атаки на бухту в Севастополе в октябре 2022-го.
– сообщает Загородний.
Кратко о подрыве Крымского моста
- Ночью 17 июля в российских соцсетях появилось сообщение, что в районе Крымского моста слышны взрывы. В частности, местные сообщали о хлопке, а впоследствии "власть" добавила, что там произошло некое "ЧП".
- Крымский мост атаковали надводными дронами. В сети появилось соответствующее видео. Несмотря на сообщения очевидцев о обрушении пролета и съезде плиты вниз, оккупанты убеждают, что якобы опоры не пострадали.
- К подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины.