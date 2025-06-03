Не совпадение, – военный предположил, почему СБУ проводит серию операций именно сейчас

1 июня СБУ нанесли удары дронами по четырем российским аэродромам, поразив 34% стратегических носителей крылатых ракет России, а уже 3 июня поразили Крымский мост. Все это не случайность.

Украинские силы действуют вместе против врага и готовят такие операции долгое время. Такое мнение 24 Каналу выразил майор ВСУ, ведущий, журналист Егор Чечеринда, отметив, что наша страна имеет большое преимущество, в отличие от врага.

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Почему СБУ проводит серию беспрецедентных операций именно сейчас

Майор ВСУ объяснил, что операции, которые за последние три дня провели СБУ, – это не дело нескольких дней или недель. Их готовят годами. Он выразил надежду, что Силы обороны, ГУР и СБУ действуют совместно и это не отдельные команды, которые конкурируют между собой.

Это не совпадение. Думаю, это только начало. У нас нет паритета в силах и средствах. Однако у нас есть преимущество в уме, сообразительности и изобретательности. Украинцы всегда выигрывали благодаря этому, вспомните советский мультфильм о казаках. Поэтому будем и дальше бить врага, где бы он ни был,

– подчеркнул он.

Напомним, что сегодня Украина смогла нанести ущерб незаконно построенной конструкции врага в аннексированном Крыму. Российские пропагандисты жаловались на атаку безэкипажных катеров. Сейчас движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, но российские власти сообщали об "активности ВСУ у берегов Крыма в акватории Черного моря".

Тем временем относительно ударов по российским аэродромам – восстановление потерь российской авиации зависит от производства новых самолетов, в частности проекта ПАК ДА, реализация которого может занять еще 10 – 20 лет.