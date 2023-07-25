Никогда не вернется к максимальным мощностям: Украина продолжит удары по Крымскому мосту

В Украине заявляют, что сакральный для Путина Крымский мост больше никогда не вернется к максимальным мощностям. Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту.

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире КИЕВ24 рассказала, что время от времени оккупанты останавливают движение на Крымскому мосту, пишет 24 Канал. По ее словам, причина в том, что производственные мощности моста еще не возвращены к базовым и "уж наверняка никогда не вернутся".

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Повреждение Крымского моста нарушило логистику России

Наталья Гуменюк подчеркнула, что повреждения после атаки 17 июля были очень существенными, "чтобы выдерживать такую нагрузку, которая сосредоточена вокруг моста".

Из слов Гуменюк можно сделать вывод, что логистика оккупантов сильно пострадала из-за повреждения Крымского моста.

Возобновление грузовой перевозки происходит очень медленно, преимущественно паромной переправой. Это замедляет движение в разы,

– отметила она.

Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит бить по временно оккупированному Крыму и Крымскому мосту. Об этом Резникова сказал СNN.

Министр отметил, что разрушать материально-технические линии врага, чтобы остановить возможности пополнения боеприпасов, топлива и т.п. является нормальной тактикой, поэтому Украина будет использовать ее против российских захватчиков.

"Все эти цели официальны, потому что это уменьшит их способность бороться против нас и поможет спасти жизни украинцев", – сказал Резников.

В ГУР предостерегли от пользования Крымским мостом

В украинской разведке не советуют пользоваться Крымским мостом тем, кто не причастен к войне против Украины. В ГУР МО заявили, что Крымский мост – крайне "нестабильная конструкция".

В разведке подчеркнули, что Крымский мост – это не гражданский объект, а конструкция, которую Россия использует для переброски сил и средств для войны против Украины.

В ГУР МО отметили, что россиянам не стоит полагать, что с Крымским мостом в будущем все будет хорошо.

Что известно о повреждении Крымского моста