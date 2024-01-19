"Подавили так подавили": россияне истерят из-за взрывов на нефтебазе в Клинцах

В России в Брянской области сегодня прогремел мощный хлопок. В городе Клинцы загорелась нефтебаза, а впоследствии "загорелось" и у россиян.

В телеграм-каналах россияне разошлись возмущениями на взрывы на нефтебазе. Жалуются, что российская ПВО не сработала и в этот раз. А вот местные власти взялись обвинять украинскую сторону в атаке. 24 Канал собрал истерию россиян.

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Оккупанты обвинили Украину

Местный губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что нефтебазу пытался атаковать украинский беспилотник. Впрочем, вроде бы дрон удалось сбить, а снаряд залетел на территорию нефтебазы, что и стало причиной пожара и задымления.

"Украинцы пытались атаковать объекты на территории города Клинцы с помощью БПЛА. Дрон был подавлен средствами РЭБ министерства обороны России. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцевской нефтебазы", – лихо завернул чиновник.



Губернатор заявил об атаке беспилотника / Скриншот из телеграма Богомазова

Уверяют, что жертв и пострадавших удалось избежать. Мол, последствия оперативно ликвидируют, а пожар уже удалось локализовать.

Россияне же жалуются на РЭБ и дырявую ПВО

Но россияне не так спокойно отреагировали на инцидент и в комментариях к постам о взрывах разошлись критикой российских властей и обвинениями украинской стороны.

Подавили так подавили. Клоуны "пропагандоны". Пора порадовать Киев, мирным атомом. Попали куда хотели, почему лгать. Снаряды кончились, скоро и БПЛА закончатся. У "свинорылых" маленькая победа,

– говорится в сообщениях россиян.



Россияне истерят в пабликах / Скриншот из телеграм-каналов



Россияне призывают к ответным ударам / Скриншот из телеграм-каналов



Жители страны-агрессора жалуются на постоянные "прилеты" / Скриншот из тг-каналов



Россияне не верят, что дрон удалось "подавить", ведь есть попадание / Скриншот из тг-каналов

Взрывы на нефтебазе в Клинцах: главное