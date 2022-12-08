Войну нужно перенести на территорию России, – Яковенко о "хлопке" на аэродромах
На ряде военных аэродромов страны-агрессора 5 и 6 декабря прогремели взрывы. И это только начало очень серьезной истории.
Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Хотя информации о причастности Украины к "хлопкам" на российских авиабазах нет, он предположил, что наше государство, вероятно, участвовало в этом.
К теме Пощечина Путину, – военный эксперт назвал 2 ключевых момента взрывов на аэродромах России
Войну следует перенести на территорию России
Я очень надеюсь, что эта война будет перенесена на территорию России. Нельзя вести войну, когда Россия бьет по украинским городам со своей территории, находясь в полной безопасности, а Украина отвечает только по врагу на своей территории. ятак войны не выигрываются,
– заметил Яковенко.
По его словам, дроны – дешевые в производстве, поэтому "хлопка" на военных объектах страны-агрессора может стать больше и рано или поздно они будут уничтожены. Правда, нет информации о дальнобойности этих БпЛА, но Яковенко надеется, что эти возможности для уничтожения военных объектов будут обеспечены.
Полный стрим Екатерины Соляр с Игорем Яковенко: смотрите видео
"Уничтожить бомбардировщики, атакующие украинские города – это более эффективное средство для того, чтобы согреть их, чем предоставлять им нескончаемые буржуйки и генераторы", – констатировал российский оппозиционный журналист.
Взрывы на аэродромах России: главное
- 5 декабря на российский аэродром "Энгельс" в Саратовской области прилетел некий беспилотник и повредил 2 ТУ-95. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощный взрыв и, как следствие, пожар.
- Кроме того, в этот день неспокойно было и на военной авиабазе "Дягилево" недалеко от Рязани. Экстренные службы России сообщили, что там произошел взрыв на стоянке авиационной техники и загорелся бензовоз. В результате погибли 3 человека, еще 6 пострадали.
- А на следующее утро – 6 декабря – "бавовнятко" посетило военный аэродром в Курске. Известно, что там загорелся нефтенакопитель. Пламя было настолько сильным, что было видно их всех концов города.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что в ближайшее время количество взрывов в России может увеличиться. По его словам, на этом фоне оказалось, что на российских объектах стратегической авиации нет охраны. К тому же из-за санкций Россия не может купить запчасти и отремонтировать поврежденную технику.