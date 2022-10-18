Европейцы намекают, что "северные потоки" взорвала Россия: какие это может иметь последствия

Когда Европа докажет, что взрывы на "северных потоках" организовала Россия, это ухудшит позиции различных пророссийских политиков в регионе. Этой диверсией оккупанты сделали себе только хуже.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, все понимают, что эти диверсии организовала Россия. Однако пока нужно подождать, чтобы сделать все правильно – собрать доказательства и обвинить оккупантов.

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Пророссийское влияние в Европе еще будет

Когда вину России докажут, это серьезно ударит по пророссийским силам в Европе. Это также усугубит мнение среди граждан, что с Москвой сотрудничать нельзя.

Когда докажут, что это сделала Россия, то они выбивают "козырь", к примеру, у Орбана. Можно говорить много об интересах Турции, что санкции не работают… Но когда докажут, что Путин взорвал газопровод, который анонсировали как помощь всей в Европе… Сложно в таких условиях поддерживать Россию,

– считает Дымов.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения позиция разных европейских политиков изменилась к лучшему. Во многом нужно благодарить успехи ВСУ, стирающие миф о "второй армии мира".

Сейчас нужно продолжать давить на Россию. Она ведь продемонстрировала себя как очень ненадежный партнер.

Европа уже разрывает с Россией. Она фактически идентифицировала себя как антиевропейская, антицивилизационная страна. Этими подрывами Россия выстрелила себе в две ноги,

– считает Дымов.

К теме – кто взорвал "северные потоки" – смотрите видео:

Почему России выгодно были взрывать "северные потоки"