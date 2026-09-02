Мощные взрывы и пожар: в Азербайджане взорвался склад с боеприпасами

В ночь на 2 сентября в Геранбойском районе Азербайджана произошел крупный инцидент на военном объекте.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в селе Низами взорвался склад с боеприпасами, после чего начался сильный пожар. Снаряды в результате детонации то и дело разлетались на сотни метров вокруг здания.

Подробности чрезвычайного происшествия

Жители села Низами и прилегающих территорий ночью 1 сентября наблюдали яркое сияние и слышали серию мощных взрывов.

Чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям немедленно приступили к эвакуации людей из соседних населенных пунктов.

На данный момент официальной информации о пострадавших или погибших нет. Причины и обстоятельства взрыва выясняют специалисты.

Взрывы на складе в Азербайджане: смотрите видео

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, ранее в Дагестане вспыхнул масштабный пожар на логистическом объекте.

В каких еще странах происходили взрывы на складах боеприпасов?

13 августа на предприятии KNDS Ammo Italy в итальянском Коллеферро, недалеко от Рима, сначала вспыхнул пожар, после чего на территории завода произошел взрыв. Предприятие специализируется на производстве боеприпасов среднего и большого калибра для сухопутных и военно-морских сил, а также производит твердое топливо для аэрокосмических пусковых систем.

Несколькими днями ранее, 10 августа,взрывы прогремели на военном предприятии в деревне Белица недалеко от болгарского города Трявна. Там зафиксировали серию мощных взрывов, после которых над заводом поднялись густые столбы дыма.