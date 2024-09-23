Атака дронов на Торопец: в ISW назвали последствия уничтожения складов для армии России

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. По данным экспертов, оккупанты должны принять меры для уменьшения последствий от удара ВСУ.

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Аналитики подтвердили данные эстонской разведки о том, что уничтожение склада в Торопце повлияет на военные операции России в ближайшие месяцы.

В то же время, как отметили в ISW, остается непонятным, содержали ли уничтоженные на складе 30 тысяч тонн взрывчатки как ракеты, так и артиллерийские боеприпасы. Однако аналитики уверены, что атака привела к уничтожению значительных запасов материальных средств российских войск.

Важно. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко, на большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандер" и начинали создавать запас северокорейских KN23.

Аналитики Института считают, что продолжение украинских ударов по российским объектам материально-технического обеспечения на территории России усилит оперативное давление на силы агрессора.

В частности, ликвидация арсеналов заставит российское военное командование реорганизовать и рассредоточить системы поддержки и материально-технического обеспечения на территории России для смягчения последствий таких ударов,

– говорится в отчете ISW.

Напомним, что источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что на складах в Тверской области хранились ракеты к комплексу "Точка-У", управляемые авиабомбы, а также артиллерийские снаряды.