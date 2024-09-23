Атака дронов на Торопец: в ISW назвали последствия уничтожения складов для армии России
Источник:ISW
Уничтожение ракет и боеприпасов россиян в районе города Торопец не пройдет бесследно. Инцидент заставит вражеское командование пересмотреть систему поддержки и материально-технического обеспечения российской армии.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны. По данным экспертов, оккупанты должны принять меры для уменьшения последствий от удара ВСУ.
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Россияне понесли масштабные потери из-за детонации на складе в Торопце
Аналитики подтвердили данные эстонской разведки о том, что уничтожение склада в Торопце повлияет на военные операции России в ближайшие месяцы.
В то же время, как отметили в ISW, остается непонятным, содержали ли уничтоженные на складе 30 тысяч тонн взрывчатки как ракеты, так и артиллерийские боеприпасы. Однако аналитики уверены, что атака привела к уничтожению значительных запасов материальных средств российских войск.
Важно. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко, на большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандер" и начинали создавать запас северокорейских KN23.
Аналитики Института считают, что продолжение украинских ударов по российским объектам материально-технического обеспечения на территории России усилит оперативное давление на силы агрессора.
В частности, ликвидация арсеналов заставит российское военное командование реорганизовать и рассредоточить системы поддержки и материально-технического обеспечения на территории России для смягчения последствий таких ударов,
– говорится в отчете ISW.
Напомним, что источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что на складах в Тверской области хранились ракеты к комплексу "Точка-У", управляемые авиабомбы, а также артиллерийские снаряды.